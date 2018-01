Berlin „Wenn man Krieg kriegen will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg kriegen“, wütet Alexander Gauland am Donnerstagabend martialisch in der Lobby des Bundestages. Seine Partei habe keine Lust, immer wieder „einen Tritt in den Hintern zu bekommen und dann zu anderen nett zu sein“.

Der Chef der AfD-Fraktion droht mit einer „Revanche“ dafür, dass erneut ein Kandidat der Rechtspopulisten bei der Postenvergabe im Parlament durchgefallen ist. AfD-Mann Roman Reusch ist bei der Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums gescheitert, hat nicht genügend Stimmen von den anderen Fraktionen erhalten und die AfD keinen Vertreter in dem Ausschuss, der unter anderem die Geheimdienste kontrolliert.

Wenige Stunden später um 22.39 Uhr wird deutlich, was Gauland damit gemeint hatte. Als im Bundestag gerade eine Debatte über das Tierwohl läuft und nicht einmal mehr zwei Dutzend Abgeordnete im Plenum sitzen und eine Abstimmung ansteht, meldet sich AfD-Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Braun zu Wort, und stellt die Beschlussfähigkeit des Bundestages infrage.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ruft im spärlich besetzten Parlament zum so genannten Hammelsprung, einer Abstimmung, bei der die Abgeordneten per Gang durch verschiedene Plenarsaaltüren mit Ja, Nein oder Enthaltung votieren und gezählt werden. Eilig rufen die Fraktionen ihre Abgeordneten herbei. Doch am Ende reicht es nicht: 312 statt der für die Beschlussfähigkeit erforderlichen 355, und Pau muss um 23.19 Uhr die Sitzung vorzeitig beenden. Eklat im Bundestag – und die AfD feiert ihren Erfolg. „Vielleicht verstehen sie jetzt, was wir meinten, als wir sagten, wir werden sie ‚jagen‘“, twittert die AfD.

Vergeblich hatte die AfD ihren Abgeordneten Albrecht Glaser als Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten aufgestellt. Dreimal ist er gescheitert, einen vierten Wahlgang soll es nach Willen des Ältestenrates nicht geben. Glaser wird vorgeworfen, Muslimen die Religionsfreiheit abzusprechen.

In den anderen Fraktionen will man sich nicht dem Verdacht aussetzen, die Rechte der AfD zu missachten. „Die AfD in ihrer Opferrolle zu stärken, das halte ich für einen Fehler“, erklärt CDU-Innenexperte Armin Schuster. Anders sieht das sein SPD-Kollege Johannes Kahrs: „Es ist das gute Recht der Kollegen, jemanden nicht zu wählen“, sagte er. „Ich halte auch den Personalvorschlag der AfD für den Haushaltsausschuss für nicht akzeptabel. Wir reden gerade darüber, ob die größte Oppositionspartei auch im Fall der AfD automatisch den Haushaltsvorsitzenden stellen sollte oder eine andere Regelung gefunden werden kann.“