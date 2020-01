Berlin Zum Jahresbeginn gibt es gute Nachrichten für Deutschland in Sachen Klimaschutz. Das Institut Agora Energiewende ist in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass Deutschland in 2019 deutlich weniger CO2 ausgestoßen hat als erwartet. Insgesamt seien die Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 35 Prozent niedriger gelegen – das politische Ziel lautet für 2020 eine Reduktion um 40 Prozent. Klimaschützer und Politiker hatten dieses Ziel bereits aufgegeben. Der Studie zufolge rückt das Ziel nun aber wieder „überraschend in greifbare Nähe“.

Warum wurden im vergangenen Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen ?

Der Rückgang an CO2-Ausstoß um 50 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr ist den Wissenschaftlern zufolge vor allem auf den Stromsektor zurückzuführen. Dort sei der Anteil an erneuerbaren Energien erheblich gestiegen. Der Anteil am deutschen Strommix aus Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft oder Biogas habe im vergangenen Jahr bei 43 Prozent gelegen. Der Anteil an Strom aus Braun- und Steinkohlekraftwerken sei hingegen stark gesunken – um 22 beziehungsweise 31 Prozent. Darüber hinaus sei der Stromverbrauch insgesamt gesunken. Im Verkehr und bei den Gebäuden nahm der CO2-Ausstoß aber zu.

Weshalb wurde mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen ?

Die Preise für CO2-Zertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandels sind gestiegen. Dadurch sei die Erzeugung von Strom aus Kohle, bei der viel CO2 ausgestoßen wird, weniger rentabel geworden. Stattdessen hätten die Produzenten deshalb auf Gaskraftwerke, die weniger CO2 ausstoßen, und erneuerbare Energien gesetzt. Das Wachstum der erneuerbaren Energien liege vor allem am Zubau von Photovoltaikanlagen sowie „einem guten Windjahr“.

Was hat sich beim CO 2

im Bereich Verkehr und Gebäude getan ?

Der Verbrauch von Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel hat laut Studie im vergangenen Jahr zugenommen. Dadurch sei die CO2-Einsparung des Strombereichs zum Teil zunichte gemacht worden, hieß es. Im Verkehr führten vor allem immer mehr schwere Fahrzeuge wie SUVs dazu, dass der CO2-Ausstoß anstieg.

Was sollte für weitere CO 2 -Einsparungen nun getan werden ?

Die Experten von Agora Energiewende fordern die Bundesregierung auf, den Windkraftausbau wieder voranzutreiben. Dieser sei in den vergangenen zwei Jahren um 80 Prozent eingebrochen. Auch die Energieexpertin Claudia Kemfert des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) plädierte für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Tempo solle „mindestens vervierfacht“ werden. Die CO2-Emissionen lägen ohne den bisherigen Zubau erneuerbarer Energie um 30 Prozent höher. „Mit anderen Worten: Wir würden die Klimaziele um knapp 40 Prozent verfehlen, hätten wir die erneuerbaren Energien nicht ausgebaut“, sagte Kemfert. Unter anderem solle auch der Ausstoß im Verkehrs- und Gebäudesektor gesenkt werden. Kemfert spricht sich für eine stärkere finanzielle Förderung von Gebäudesanierungen aus.