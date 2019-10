Berlin Heiko Maas versucht gar nicht erst, seine Verärgerung zu verbergen. „Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie“, kanzelt der Außenminister die Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer ab. Per Kurznachricht hatte ihn die Verteidigungsministerin über ihre Forderung nach einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien informiert.

So gehe man nicht unter Koalitionspartnern miteinander um, klagten die Genossen über „schlechten Stil“ und machten ihrem Ärger über AKK kräftig Luft. „Überrascht“ sei man, der Vorschlag sei „nicht abgestimmt“, kritisiert auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Verteidigungsministerin. „Frau Kramp-Karrenbauer muss endlich ankommen im Kabinett“, stichelte er.

AKK unter Feuer – nicht nur der Koalitionspartner SPD ist irritiert. Die CDU-Chefin hatte am Montag überraschend eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien unter Einbeziehung der Türkei und Russlands gefordert und auch den Einsatz von deutschen Truppen dort nicht ausgeschlossen. Europa könne nicht nur beklagen, was in der Region geschehe und keine Antworten geben, begründete sie in den Abendnachrichten ihre Initiative.

Über den Einsatz deutscher Soldaten entscheide natürlich der Bundestag. Doch werde die Bundeswehr leisten, was die Politik von ihr verlange, versicherte die Ministerin.

Kanzlerin Merkel und die wichtigsten Verbündeten seien informiert, so die CDU-Chefin. Kramp-Karrenbauer will die Bündnispartner für einen Stabilisierungseinsatz im umkämpften syrischen Grenzgebiet zur Türkei gewinnen. Doch der eigene Koalitionspartner hält offenbar wenig von den Plänen und ihrem Vorgehen. Auch die CSU sei vorab nicht informiert worden, heißt es. CSU-Chef Markus Söder habe aus den Medien davon erfahren.

Unklar ist bislang, ob die internationalen Partner überhaupt bereit wären, sich zu beteiligen. Am kommenden Donnerstag und Freitag will Kramp-Karrenbauer beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel weitere Einzelheiten ihres Plans präsentieren.

Was als Befreiungsschlag nach einem Fehlstart voller Pannen geplant war, droht zum diplomatischen Blindgänger zu werden. Wird der Kramp-Karrenbauer-Plan für Nordsyrien am Ende umgesetzt, oder ist er schnell wieder vom Tisch? Ende der Woche werde davon bereits keine Rede mehr sein, heißt es bei der SPD. Laut Außenminister Maas hat der Vorstoß der Verteidigungsministerin auch bei den Bündnispartnern für Irritationen gesorgt. Dort gebe es zahlreiche Fragen.

Die hat auch der Koalitionspartner: Keinen Ton habe die CDU-Chefin am Montagabend beim dreieinhalb Stunden dauernden Koalitionsgipfel im Kanzleramt darüber gesagt, hieß es, nur um tags darauf mit ihrem Syrien-Plan an die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Alleingang, der offenbar nur mit Kanzlerin Merkel abgestimmt war und nicht mit der SPD. Und selbst die Regierungschefin war anscheinend nicht gerade begeistert. „Die Kanzlerin hat es zumindest zur Kenntnis genommen und kein anderes Signal gesetzt“, berichtete AKK.

Kritik am Vorstoß der Verteidigungsministerin kam von Grünen und Linken. Aus den eigenen Reihen erhielt die CDU-Chefin dagegen Rückendeckung. Kramp-Karrenbauer habe die Initiative ergriffen. „Das ist gut, und das ist richtig“, erklärte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. „Einfach nur zusehen und abzuwarten, was die anderen machen, ist wirklich keine Alternative“, sagte er und nannte den Vorschlag für eine internationale Sicherheitszone „einen wichtigen Schritt“. Jetzt werde man sehr intensiv mit dem Koalitionspartner SPD und intern darüber beraten.