Tabakindustrie soll für Reinigung aufkommen

Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will die Tabakindustrie an den Kosten für Reinigungsarbeiten wegen weggeworfener Zigaretten beteiligen. Wer Wegwerfartikel wie Zigaretten herstelle, werde künftig mehr Verantwortung für den Müll übernehmen müssen, sagte sie der „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“. So könnte die Zigarettenindustrie an den Kosten für die Reinigung von Stränden oder Parks beteiligt werden. Dafür werde sie sich bei der EU einsetzen. Das Europaparlament hatte zuvor ebenfalls eine Kostenbeteiligung der Branche gefordert.