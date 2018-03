Tafel-Verband rügt Kanzlerin

Berlin In der Debatte um den Aufnahmestopp für Ausländer an der Essener Tafel hat der Tafel-Bundesverband die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf zurückgewiesen. „Wir lassen uns nicht von der Kanzlerin rügen, denn die aktuelle Entwicklung ist eine Konsequenz ihrer Politik“, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Merkel hatte die Entscheidung der Essener Tafel am Montag kritisiert: „Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut.“ Er erwarte von einer Kanzlerin, sich deutlich vor die Tafeln zu stellen, sagte Brühl