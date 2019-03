Berlin Verdi-Chef Frank Bsirske sprach nach dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder von „spektakulären Attraktivitätsverbesserungen für einzelne Berufsgruppen“. Aber was bedeutet dieser Abschluss konkret?

Wie viel verdient

künftig eine Erzieherin ?

Mit neun Berufsjahren kommt eine Erzieherin im Landesdienst, die Vollzeit arbeitet, bislang auf 3159,19 Euro brutto. Durch die Tarifeinigung von Potsdam bekommt die Erzieherin laut Verdi rückwirkend zum 1. Januar 102,62 Euro mehr, nämlich 3261,81 Euro. Nach zwei weiteren Erhöhungen erreicht sie 3582,86 Euro – insgesamt also 423,67 Euro mehr.

Wie sieht es für

Sozialarbeiter aus ?

Er bekommt mit neun Berufsjahren 3662,55 Euro. Rückwirkend zum 1. Januar erhält er 110,44 Euro mehr – und nach zwei weiteren Erhöhungen 4158,36 Euro im Monat, was ein Plus von 495,81 Euro bedeutet.

Wie sieht es bei geringer entlohnten Berufen aus ?

Ein Leiter eines Sperrwerks mit dreijähriger Ausbildung, also eines Sperrbauwerks in einem Fluss mit schwankenden Wasserständen, erhält 2952,29 Euro. Nach der insgesamt dreistufigen Erhöhung kommt er in zwei Jahren auf 3197,52 Euro – 245,23 Euro mehr. Bei einem Wasserbauarbeiter steigert sich der Lohn von 2749,89 auf 2989,89 Euro.

Was ist mit den Beamten ?

Die Gewerkschaften fordern, dass die Arbeitgeber den Abschluss für die rund eine Million Angestellten der Länder bis auf Hessen auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen sollen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert, die Länder hätten die jüngsten Tarifabschlüsse oft nur teilweise auf die Beamten übertragen. So seien Lücken entstanden, sagte ein Sprecher.

Gibt es Unterschiede bei der Beamtenbesoldung zwischen den Ländern ?

Ja. Ein neuverbeamteter Polizeimeister in Niedersachsen bekommt mit 27 527 Euro jährlich etwa 2660 Euro weniger als vergleichbare Beamtinnen und Beamte in Bayern und knapp 1100 Euro weniger als in Baden-Württemberg.