Berlin Die Bundesregierung will künftig die Ausbürgerung von Deutschen möglich machen, die im Ausland für eine Terrormiliz in den Kampf ziehen. Bundesinnenministerium und -justizministerium bestätigten am Montag in Berlin einen Medienbericht, wonach sich die Ressortchefs Horst Seehofer (CSU) und Katarina Barley (SPD) auf einen solchen Plan geeinigt haben.

Demnach sollen deutsche Dschihadisten, die für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kämpfen, ausgebürgert werden können, wenn sie eine zweite Nationalität besitzen und volljährig sind. Die Neuregelung wird nicht rückwirkend anwendbar sein: Das bedeutet, IS-Kämpfer, die sich derzeit im Gewahrsam kurdischer Kräfte befinden, sind nicht betroffen.

Union und SPD hatten sich bereits im Koalitionsvertrag auf „einen neuen Verlusttatbestand“ im Staatsangehörigkeitsgesetz geeinigt. Demnach können „Deutsche, die eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren“, wenn ihnen „die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann“.

Paragraf 28 soll künftig für die Teilnahme an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz gelten, wie eine Sprecherin erläuterte. Dabei sind die Bundesländer zuständig dafür, anhand der Terrorvorwürfe im Einzelfall auch über den Verlust der Staatsangehörigkeit zu entscheiden.