Berlin Neue Fragen zu den Hintergründen des Terroranschlags im Dezember 2019 auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Welche Rolle spielte der Amri-Freund Bilal Ben Ammar bei dem Attentat? Und warum wurde er nur sechs Wochen nach der Tat in seine Heimat Tunesien abgeschoben? Fragen, die jetzt Bundesinnenminister Horst Seehofer klären will. Der CSU-Politiker kündigte am Freitag eine Überprüfung an. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, „dass die Strafverfolgungsbehörden der Abschiebung damals auch vorab zugestimmt haben“.

Der Bundestagsuntersuchungsausschuss will Ben Ammar als Zeugen vernehmen. Man werde versuchen, den Islamisten in Tunesien zu befragen. Er werde nicht nach Deutschland zurückgeholt, erklärte der Ausschuss-Vorsitzende Armin Schuster im Gespräch mit unserer Zeitung.

Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Auf seiner Flucht war er in Italien von der Polizei erschossen worden.

Das Magazin „Focus“ hatte berichtet, dass Ammar abgeschoben worden sei, um seine Beteiligung an dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu vertuschen, und berief sich dabei auf Informationen deutscher Sicherheitsbehörden. Der islamistische Gefährder Ammar soll danach angeblich Agent des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sein. Die Rede ist auch von einer Videoaufnahme, die zeigt, wie eine Person mit dem Aussehen von Ammar dem Terroristen Amri unmittelbar nach der Tat den Fluchtweg freigehalten und dabei einen Mann schwer verletzt habe.

Zwei Stunden nach dem Anschlag habe Ammar zudem den Tatort fotografiert und die Bilder an eine unbekannte Adresse geschickt, heißt es in dem Bericht. In der Vergangenheit hatte es stets Zweifel daran gegeben, dass Amri die Tat allein begangen haben sollte. So hatten etwa italienische Sicherheitsbehörden auf Unterstützung durch andere Islamisten hingewiesen.