Berlin War auch die Kanzlerin im Visier des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri? Veröffentlichte Fotos, die Wochen vor dem Terrorangriff auf den Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 aufgenommen wurden, legen den Verdacht nah. Das ARD-Magazin „Kontraste“ berichtet über Fotos, die Amri am 23. Oktober auf der Museumsinsel zeigen, wie er den Tauhid-Finger zeigt, ein Bekenntnis zum Islam, mit dem IS-Kämpfer Entschlossenheit demonstrieren.

Islamist Amri war 2016 mit einem gestohlenen Lkw fünf Tage vor Heiligabend auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Mehr als 70 Menschen wurden schwer verletzt. Er wurde Tage später auf der Flucht getötet. Das Attentat hätte verhindert, der Tunesier vorher festgenommen werden können. Inzwischen ist eine Serie von Pannen der Sicherheitsbehörden bekannt.

Hat Amri die Privatwohnung der Kanzlerin auf der Berliner Museumsinsel ausspioniert und weitere Anschläge geplant? Das Wohnhaus gegenüber des Pergamon-Museums, in dem Merkel mit ihrem Mann lebt, wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Zudem gibt es dort Videokameras. Dass die Kanzlerin dort wohnt, ist kein Geheimnis, lässt sich leicht durch ein paar Klicks im Internet in Erfahrung bringen. Damals hatte Amri noch weitere Selfies und Handy-Fotos von möglichen Angriffszielen gemacht, darunter vor der Tat auch von dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Vier Monate nach dem Attentat kamen die Ermittler zum Schluss, dass es sich um Anschlagsziele handeln könne.