Berlin Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat Vertreter der Fleischindustrie, des Einzelhandels und Tierärzte für den heutigen Dienstag zu einem „Runden Tisch Ferkelkastration“ geladen.

Bei dem Treffen werde eine Studie zur Lokalanästhesie vorgestellt, die das Ministerium in Auftrag gegeben hatte. Das geht aus dem Einladungsschreiben hervor, das unserer Berliner Redaktion vorliegt. Ziel des Runden Tisches sei es, „die vorhandenen Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration insbesondere im Hinblick auf ihre Praxisgerechtheit weiterzuentwickeln“, schrieb Klöckner den Beteiligten.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisierte, dass laut offiziellem Einladungsschreiben vom 9. November keine der größten Tierschutzorganisationen zu dem Treffen eingeladen sei. „Die Bundesagrarministerin verweigert den deutschen Tierschutzorganisationen die Mitsprache am ‚Runden Tisch‘, weil sie Kritik an der Verlängerung der grausamen betäubungslosen Ferkelkastration nicht hören will“, erklärte Foodwatch-Kampagnendirektor Matthias Wolfschmidt am Montag. „Der Einladungskreis des Ferkelgipfels verwundert und stärkt die Befürchtung, dass sich hier eine Lobby zusammentun will, die für die Ferkel Schlimmes bedeutet“, sagte Thomas Schröder, Präsident des Tierschutzbundes.

In Deutschland werden jährlich 20 Millionen Ferkel geboren und meist ohne Betäubung kastriert, um zu verhindern, dass ihr Fleisch später den strengen Ebergeruch annimmt. Die Große Koalition hatte sich darauf verständigt, das ursprünglich für 2019 geplante Verbot des Verfahrens um zwei Jahre zu verschieben. Dies sei eine „armselige Farce“, so Wolfschmidt. Dabei gäbe es drei Alternativen – die Kastration mit Betäubung, die Jungebermast und eine Impfung der Schweine. Bei dieser sogenannten Immunokastration werden die Jungtiere zweifach geimpft, um zu verhindern, dass ihr Fleisch später den Ebergeruch annimmt.