Tourismus: Fernreisen nur mit Risiko

Oldenburg

Bebauung Des Finanzamts-Grundstücks Ideen für Filetstück in der Oldenburger City gesucht

Mit einem Tauschgeschäft hat sich Unternehmer Klaus Oetken das Finanzamts-Grundstücke an der 91er Straße in Oldenburg gesichert. Einzelhandel, Wohnen, Pflege – an dieser Stelle ist vieles denkbar.