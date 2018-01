Türkei bestätigt Leopard 2-Einsatz

Berlin Die türkische Regierung hat den Einsatz deutscher Leopard 2-Kampfpanzer bei ihrer Syrien-Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG bestätigt. „Nach Angaben der türkischen Regierung finden aus Deutschland gelieferte Leopard 2A4 Panzer im Rahmen der am 20. Januar 2018 begonnenen Operation Olivenzweig der türkischen Streitkräfte Verwendung“, zitierte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Montag aus einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums an Bundestagsabgeordnete. Anfang vergangener Woche waren Bilder von Leopard 2-Panzern bei der Syrien-Offensive aufgetaucht.