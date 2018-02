Berlin „Ja, das ist ein guter Tag für uns alle“, sagt Sigmar Gabriel. „Deniz Yücel ist auf freiem Fuß“, verkündet der geschäftsführende Außenminister noch einmal, was bereits bekannt ist. Der deutsch-türkische Journalist ist aus der Haft entlassen worden – nach 367 Tagen. Das Foto von ihm und seiner Frau, die ihn vor den Gefängnistoren in Istanbul in Empfang genommen und in die Arme geschlossen hat, geht um die Welt und sagt mehr als Worte. Ein Bund Petersilie hatte Dilek Mayatürk Yücel ihrem Mann mitgebracht, das Gewürzkraut ist für die beiden „die Blume der Liebe“.

Am Morgen noch in München bei der Sicherheitskonferenz zu Gast, ist Gabriel am Nachmittag schon wieder in Berlin in der Redaktion des Springer-Verlages, für den Yücel als Korrespondent für die „Welt“ arbeitet. Während der Außenminister den diplomatischen Erfolg feiert, sind Yücel und seine Gattin bereits auf dem Weg nach Berlin.

Wie hoch war der Preis für die Freilassung? „Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder, wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang“, sagt Gabriel. Politische Einflussnahme habe es nur bei der Beschleunigung des Verfahrens gegeben, so der Außenminister.

Der SPD-Politiker will nicht nachlassen, „das Momentum nutzen“, um auf der einen Seite auch die fünf weiteren noch zu Unrecht in Haft sitzenden Deutschen freizubekommen, auf der anderen Seite aber auch die deutsch-türkischen Beziehungen wieder zu verbessern. Es gehe jetzt darum, „alle Gesprächsformate“ wieder in Gang zu setzen, um bei grundsätzlichen Fragen zwischen der Türkei, Europa und Deutschland voranzukommen.

„Endlich, nach über einem Jahr, konnte er heute das Gefängnis verlassen“, jubelt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hoffe sehr, dass die Freilassung Bedingungen schaffe, „die zu einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen führen“, blickt das Staatsoberhaupt nach vorn.

Erleichterung, aber auch mahnende Worte nach der Freilassung von Yücel, jetzt nicht diejenigen zu vergessen, die noch immer womöglich unschuldig und ohne Anklage in türkischen Gefängnissen säßen, darunter mindestens 150 Journalisten.

„Deniz is free. Danke an die Unterstützer“, freut sich Springer-Vorstandschef Michael Döpfner über die Nachricht von der Freilassung seines Mitarbeiters aus der Haft in Istanbul. „Am Ende haben Sie es geschafft, und am Ende waren Sie erfolgreich“, lobt er Gabriel für seine gelungene diplomatische Mission. „Ein guter Tag für den Journalismus und die Freiheit“ sei das.

Noch tags zuvor war der türkische Ministerpräsident Yildirim zu Gast im Kanzleramt bei seiner Amtskollegin Angela Merkel gewesen, hatte angekündigt, dass es Bewegung im Fall Yücel geben werde. An einen Zufall will die Opposition in Berlin da nicht glauben. Grüne und Linkspartei vermuten einen politischen Handel, ein Tauschgeschäft, Lieferung von Waffen gegen Freilassung von Yücel und anderen.