Berlin Nach fast neunmonatiger Haft in der Türkei ist der Deutsche David Britsch überraschend freigelassen worden und nach Schwerin zurückgekehrt. Der Pädagoge war nach eigenen Angaben am 21. November 2016 zu Fuß von seinem Wohnort Schwerin zu der Pilgerreise aufgebrochen. Anfang April wurde er in der südtürkischen Stadt Antakya festgenommen.