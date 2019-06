Berlin Große Unruhe in der Union angesichts des anhaltenden Höhenflugs der Grünen. Erst das gute Ergebnis der Ökopartei bei der Europawahl, jetzt liegen Habeck & Co. sogar erstmals bundesweit laut einer Umfrage vor der Union in der Wählergunst auf Platz Eins und bauen ihren Vorsprung sogar noch aus.

Alarmstimmung bei CDU und CSU. „Wer von einer neuen Regierung träumt und Grün wählt, muss wissen, dass er mit der Linkspartei aufwachen kann“, warnte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt in einem Interview. Im Zweifel würden sich die Grünen nicht für bürgerliche Politik entscheiden, sondern für links, kritisierte sie. Wer wie die Grünen in Bremen mit den Linken koaliere, werde dies im Zweifel auch im Bund tun. Sie habe keine Zweifel, dass bereits an Rot/Rot/Grün auch auf Bundesebene gearbeitet werde, so die CDU-Chefin. Ähnlich äußerten sich auch ihr Generalsekretär Paul Ziemiak und JU-Chef Tilman Kuban. Schon ist von einem Lagerwahlkampf die Rede, wird im Adenauer-Haus über die Neuauflage einer Rote-Socken-Kampagne nachgedacht, mit der vor allem bürgerliche Wählerinnen und Wähler, die zu den Grünen abgewandert sind, wieder zurückgeholt werden sollen.

Union und Grüne im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze – die Nervosität ist vor allem in den Reihen der CDU groß. Die Unzufriedenheit mit der neuen Parteichefin Kramp-Karrenbauer und ihrem Generalsekretär Paul Ziemiak wächst. Die aktuellen Umfragen seien ein klares Signal. Die CDU müsse besser werden, erklärt die Parteichefin. Wie dies gelingen soll, darauf bleibt sie Antworten schuldig. Grüne Politik gehe auch ohne Grüne, hatte Kramp-Karrenbauer erklärt, allerdings offengelassen, wie diese genau aussehen soll. Bis September will die Unions-Bundestagsfraktion ein eigenes Klimaschutz-Konzept präsentieren.

Der Unmut auch bei den AKK-Anhängern wächst. Dass die Parteichefin nach ihrer Wahl vor allem auf die Konservativen zugegangen ist, nimmt man ihr übel. Es sei zudem ein Fehler gewesen, das Thema Klimaschutz im Europawahlkampf sträflich unterschätzt zu haben, heißt es aus Parteikreisen. Und das Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo und die Hilflosigkeit der Parteizentrale haben große Schwächen in der Kommunikation und Strategie erkennbar werden lassen.

Eine offene Warnung und unverhohlene Kritik am Kurs der CDU-Chefin kommt von ihrem Stellvertreter, NRW- Ministerpräsident Armin Laschet. Wahlniederlagen und schwache Umfragewerte hin oder her – die CDU dürfe jetzt den Mitte-Kurs von Kanzlerin Angela Merkel nicht aufgeben.