Berlin Ob Auto- oder Bahnfahrer, Vielflieger, Mieter oder Häuslebauer: Wenn das Klimakabinett der Bundesregierung am 20. September Entscheidungen fällt, betrifft es alle. Zwei Fragen beschäftigen dabei die Fachleute besonders: Was bringt das wirklich fürs Einsparen von Treibhausgasen – und was kostet das? Ziel ist, die Klimaschutzziele für 2030 – 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1999 – sicher zu erreichen. Eine Auswahl dessen, was auf dem Tisch liegt:

• Autofahren: Diesel und Benzin sollen über einen CO2-Preis teurer gemacht werden, da sind sich SPD und Union inzwischen grundsätzlich einig – auch wenn noch nicht klar ist, wie genau. Nicht-fossile Kraftstoffe – etwa Biosprit oder Wasserstoff – will die CSU im Gegenzug von der Energiesteuer befreien. Wer ein dienstliches Elektroauto auch privat nutzt, soll das nach dem Willen der Christsozialen nicht mehr als geldwerten Vorteil versteuern müssen. Die Kfz-Steuer soll nach dem Willen von CDU und CSU stärker nach CO2-Ausstoß gestaffelt sein.

• Autokauf: Wer ein Elek­troauto kauft, bekommt schon jetzt eine Prämie. Die soll nach dem Willen der CSU steigen. Die SPD will diese Prämie sozial staffeln: Für günstige Autos mit einem Listenpreis bis 30 000 Euro soll der Bonus doppelt so hoch sein wie für teure Modelle.

• Bus- und Bahnfahren: Konsens dürfte sein, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent zu senken. Wie sich das genau auf den Ticketpreis auswirkt, ist offen – sie könnten günstiger werden. Alle wollen mehr Geld in die Schiene stecken, Strecken ausbauen, die Taktung erhöhen – das gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Für den ÖPNV will die SPD 365-Euro-Jahrestickets fördern.

• Radfahren: SPD und CSU betonen, dass die Rad-Infrastruktur ausgebaut werden soll. Zu seinen Klimaschutz-Plänen zählt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch mehr Rechte für Radfahrer im Straßenverkehr.

• Fliegen: Billigtickets unter 50 Euro will die CSU höher besteuern. In der CDU und der SPD ist von einer generellen Erhöhung der Ticketsteuer die Rede, die meist Ticketabgabe genannt wird.

• Stromrechnung: Die Stromkosten pro Kilowattstunde dürften sinken – die Frage ist nur, wann. CSU und CDU wollen die Ökostrom- oder EEG-Umlage reduzieren, über die jeder Bürger die Förderung der Energiewende mitbezahlt. Wie genau sich das auf die Preise auswirkt, ist offen. Die SPD peilt eine Stromkosten-Senkung mittelfristig an.

• Heizen: Wer mit Öl oder Erdgas heizt, muss mit steigenden Preisen rechnen – auch dafür soll der CO2-Preis sorgen. Für den Heizungstausch will die CDU eine „Abwrackprämie“, das hält auch die SPD für sinnvoll.

• Sanieren: Bessere Fenster, ein neues Dach, eine moderne Heizung – all das senkt den Energieverbrauch von Häusern. Wer hier investiert, soll über die Steuer gefördert werden, da sind Union und SPD sich einig. Wer ein Haus erbt und saniert, soll nach dem Willen der CSU von der Erbschaftsteuer befreit werden.