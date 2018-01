Berlin Abschuss frei für den Wolf? Am Freitag kommt das Raubtier auf die Tagesordnung des Bundestags. Die FDP-Bundestagsfraktion beantragt, Wölfe im Bundesjagdgesetz als „jagdbare Tierart“ auszuweisen. Aber auch Grüne und AfD sehen bundespolitischen Handlungsbedarf und wollen eigene Anträge einbringen. Wie umgehen mit dem Wolf? Der Streit geht in die nächste Runde.

Bislang sind Wölfe nach deutschem und europäischem Recht streng geschützt. Es ist verboten, sie zu fangen oder zu töten. Über den Umgang mit Wölfen, die Menschen zu nahe kommen oder Nutztiere reißen, war in den vergangenen Monaten eine heftige Auseinandersetzung entbrannt. Nun fordern FDP und AfD, dass die Tiere auch regulär geschossen werden dürfen. „Es ist Zeit, die Überpopulation der Wölfe zu bejagen“, erklärt FDP-Agrarexperte Karlheinz Busen am Dienstag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die Zahl der Wölfe in Deutschland liege deutlich höher als in den offiziellen Statistiken.

Auch die AfD-Fraktion im Bundestag fordert eine Bejagung des Wolfs. Es gehe darum, die Wolfspopulation zu regulieren und eine „Obergrenze“ für den Bestand der Tiere festzulegen.

Steffi Lemke, Umweltexpertin der Grünen, hält diesen Ansatz für falsch. Der Wolf dürfe nicht ins Jagdrecht aufgenommen werden, heißt es in ihrem Antragsentwurf. Angesichts des globalen Artensterbens müsse die Politik sich stärker für bedrohte Tierarten einsetzen. Eine weitere Reduktion der Artenvielfalt bedrohe die Stabilität ganzer Ökosysteme. „Die Bundesregierung muss mehr tun, um Konflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft zu lösen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Sowohl FDP als auch Grünen begrüßen die Rückkehr des Wolfs als großen Erfolg des Natur- und Artenschutzes. Aber während die Grünen daraus schließen, dass der Schutz der Tiere fortgesetzt werden müsse, die Lebensräume des Wolfs stärker vernetzt und Wanderkorridore zur Vermeidung von Verkehrsunfällen geschaffen werden müssten, konzentriert sich die FDP auf die Risiken im Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Insbesondere Kinder seien durch die Ausbreitung der Wölfe gefährdet, so FDP-Mann Busen. Bedenklich sei zudem der Anstieg der Risse von Haus- und Nutztieren. Während 2015 deutschlandweit noch rund 700 Tiere gerissen worden seien, habe die Zahl im Jahr danach bereits über 1000 gelegen.

Gegen die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht ist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD, Sande). Das mache jetzt keinen Sinn, weil der Wolf dann derzeit das ganze Jahr lang Schonzeit hätte. Wenn die Population eine Größe erreiche, dass der Wolf bejagt werden kann, ist das anders. Aber aktuell wäre die Aufnahme nur eine Alibi-Lösung. Die EU-Kommission habe sich mehrfach dazu geäußert, dass der günstige Erhaltungszustand noch nicht erreicht sei und viele Populationen des Wolfs in Europa – trotz der steigenden Bestände – noch gefährdet seien. Lies möchte das Thema Wolf jetzt in die Koalitionsgespräche in Berlin einbringen.