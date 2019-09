Berlin Ein Preis auf CO2, zudem Milliardeninvestitionen, jede Menge Förderprogramme und Anreize für den Klimaschutz: Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket will die Große Koalition dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaschutzziele für 2030 erreicht und den Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert. An diesem Freitag soll im Kanzleramt das mit Spannung erwartete Klimaschutzkonzept präsentiert werden. Ein CO2-Preis auf fossile Brennstoffe, Vorfahrt für Elektroautos, ein Verbot neuer Ölheizungen ab 2030, eine attraktivere Bahn mit günstigeren Fahrpreisen, Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, Förderung von Klimaschutzmaßnahmen wie Wärmedämmung an Gebäuden und der weitere Ausbau Erneuerbarer Energien – das sind die wichtigsten Maßnahmen des Klimapakets.

„Das wird heute Abend noch ein hartes Ringen“, rechnete CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag mit schwierigen Verhandlungen. Doch sei sie „zuversichtlich, dass es gut wird“. Am Donnerstagabend dann das entscheidende Treffen im achtköpfigen Koalitionsausschuss.

Die Spitzen von Union und SPD rechneten mit einem Verhandlungsmarathon. Am Freitagmorgen soll das Klimakabinett unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal beraten und grünes Licht für das Konzept geben. Am Ende werde dann ein Eckpunktepapier von etwa 20 bis 30 Seiten präsentiert, heißt es.

Einig ist man sich zwar darüber, dass es einen Preis auf CO2 geben soll und dies für die fossilen Brennstoffe Heizöl, Erdgas, Benzin, Diesel und Kohle. Unklar sei aber bis zuletzt noch gewesen, nach welchem System dies geschehen und wie der Preis ausfallen soll.

Die Groko will mehr Elektroautos auf die Straßen bringen. Dafür soll es höhere Kaufprämien geben, eine Million Ladestationen bis 2030 gebaut werden und weitere steuerliche Vorteile geschaffen werden. Nach den Plänen von Union und SPD soll es für die Autokonzerne verpflichtende Zulassungsquoten für E-Autos geben. Ab 2030 dürfen nach dem Klimaschutzkonzept keine neuen Ölheizungen mehr in Gebäuden installiert werden. Allein in den ersten vier Jahren dürften die Klimaschutzmaßnahmen mehr als 40 Milliarden Euro kosten. Bis 2030 ist ein dreistelliger Milliardenbetrag vorgesehen. Unklar ist bislang, wie die Programme genau finanziert werden sollen.