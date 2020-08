Umweltschutz: Klimaaktivistin trifft Klimakanzlerin

Berlin Sie kommt zu Fuß vom Hauptbahnhof, läuft die wenigen Schritte über die Spreebrücke, begleitet von ihren Mitstreiterinnen und Kamerateams, die jeden Schritt verfolgen. Greta Thunberg ist überpünktlich am Donnerstagmorgen bei ihrem Treffen mit Angela Merkel. Klimaaktivistin trifft Klimakanzlerin – das sind die Bilder des Tages in Berlin, und auch die internationale Presse hat großes Interesse an der Audienz im Kanzleramt.

Angela Merkel bleibt auf Distanz, hält den Corona-Abstand. „Hello“, begrüßt sie ihre Gäste im Internationalen Konferenzsaal der Regierungszentrale. „Good to have you here“ (schön, dass Sie da sind), begrüßt die Kanzlerin die vier jungen Klimaaktivistinnen von Fridays for Future. Auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem Greta Thunberg ihren Schulstreik für Klimaschutz begonnen und damit eine weltweite Protestbewegung ausgelöst hatte, ist die Schwedin zu Gast bei der deutschen Regierungschefin.

Viel Zeit für die Besucher

90 Minuten lang dauert das „informelle Gespräch“, in dem es um die klimapolitische Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gegangenen sei, wie Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt. So viel Zeit gewährt Merkel sonst nur Staats- und Regierungschefs. „Nett“ und „sehr freundlich“ sei der Empfang der Kanzlerin gewesen, berichtete Thunberg später auf einer Pressekonferenz. „Dankbar“ sei man für die Gelegenheit und die Zeit, sich auszutauschen, erklärte Luisa Neubauer, deutsche Aktivistin von Fridays for Future. „Wir wollen, dass Menschen aktiv werden, es wagen, ihre Komfortzonen zu verlassen, die Zukunft wichtiger zu nehmen als die Gegenwart“, erklärte die 17-jährige Thunberg. „Wir wollen, dass Anführer aktiv werden und die Klimakrise wie eine Krise behandeln“, lautete ihr Appell.

Merkel verspricht mehr

Kanzlerin Merkel habe „eine riesige Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, so eine Anführerin zu werden“, sagte Thunberg. Merkel habe zugesagt, sie wolle versuchen, beim Klimaschutz mutiger zu sein, hieß es. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise dürfte Deutschland sein Klimaziel für 2020 allerdings erreichen. Experten gehen davon aus, dass die Treibhausgasemissionen in diesem Jahr um 40 bis 45 Prozent unter das Niveau von 1990 sinken werden. Die EU-Kommission und Merkel wollen noch weiter gehen. 50 bis 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 in Europa und bis 2050 null Emissionen.