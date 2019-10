Berlin Noch ist die von der schwarz-roten Regierungskoalition beschworene breite Klimakoalition unter Einschluss von FDP und Grünen nicht in Sicht. Klimapäckchen, Bürokratiemonster, nicht durchdacht, wirkungslos, ätzten Redner von Grünen und FDP im Bundestag gegen zentrale Bausteine des Klimaschutz-Programms der Regierung, die am Freitag auf den parlamentarischen Weg gebracht wurden.

Die Koalition hofft dennoch weiter. „Es wird eine Liebe auf den zweiten Blick geben“, sagte mutig Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) voraus – und damit es auch jeder glaubt, sagte er das gleich zwei Mal. Auch andere Redner der Koalition beschworen die Liberalen und die Öko-Partei, mitzutun.

Dahinter steht, dass das Regierungsbündnis von CDU/CSU und SPD für Teile seines Klimapakets die Zustimmung im Bundesrat benötigt. Daher müssen Landesregierungen mit Beteiligung von Grünen wie FDP gewonnen werden, was der Koalition zwangsläufig Zugeständnisse an der anderen Stelle abverlangen wird. Doch auch wenn von Grünen und FDP bislang vor allem heftige Kritik kommt: Türen zugeschlagen haben die Redner der beiden Parteien bei der Einbringung des Klimaschutzgesetzes und etlicher steuerlichen Maßnahmen, wie einer Erhöhung der Fernpendler-Pauschale und eine höhere Ticket-Abgabe für Flüge, ins Parlament nicht. Dass die AfD die ganze Debatte über den Klimaschutz für überflüssig hält und das Klimaschutz- Programm der Regierung für eine kolossale Geldverschwendung, blieb nicht mehr als ein Farbtupfer in der Debatte.

Die verbreitete Kritik von Klimaschützern aus der Politik und der Wissenschaft an den Regierungsvorschlägen haben allerdings Wirkung hinterlassen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) äußerte Verständnis für radikalere Forderungen, wie sie etwa von der Bewegung „Fridays for Future“ kommen.

Man müsse aber auch auf die Rücksicht nehmen, die Angst hätten um ihre Arbeitsplätze. „Auch das sollte man nicht einfach vom Tisch wischen“, warnte sie. Für Schulze muss es daher „gute Kompromisse“ geben, um einen breiten Rückhalt für einschneidende Schritte zu sichern. Das ist der Koalition nach ihrer Auffassung mit dem Klimaschutz-Paket der Regierung gelungen, dass das größte seiner Art in der Geschichte des Landes sei. Ihr Kabinettskollege Scholz stieß in das gleiche Horn. Für ihn hat die Regierung etwas „ziemlich Umfassendes“ vorgelegt.

Redner der SPD wie der Unionsparteien betonten die Bereitschaft, mit FDP und Grünen noch über Änderungen an einzelnen Beschlüssen zu sprechen. Für Vize-Fraktionschef Andreas Jung (CDU) ist es ganz entscheidend, dass Schadstoffeinsparungen nun verbindlich eingefordert werden – und zwar von jedem Ministerium. Zudem sei eine soziale Haltelinie eingezogen worden, damit niemand überfordert werde. Die Koalition gehe nun offen in die Gespräche mit den Ländern, sowie mit Grünen und FDP, um deren Unterstützung im Bundesrat zu gewinnen.

Ziel der Koalition ist es, trotz der noch bestehenden Auseinandersetzungen mit FDP und Grünen zu erreichen, dass das Gros der Klimaschutzbeschlüsse bis Jahresende den Bundestag und den Bundesrat passiert hat.