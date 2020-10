Unabhängige Kontaktperson

Berlin Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic hat erneut dafür geworben, bei der Polizei mehr unabhängige Ansprechpartner für Hinweise etwa zu rechtsextremistischen Vorfällen zu installieren. „Also unabhängige Ansprechstellen wie Polizeibeauftragte, die außerhalb der Hierarchie verankert sind, an die man sich vertrauensvoll wenden kann und sich auch erst mal einen Rat holen kann, wie man mit der konkreten Situation umgeht“, sagte sie am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. In vielen Ländern und beim Bund fehlten solche Strukturen.