Berlin Das Gesicht des fünfjährigen Flüchtlingsmädchens Zahra aus Syrien ist das Unicef-Foto des Jahres 2017. „Die Augen von Kindern sagen die Wahrheit“, sagte die Schirmherrin von Unicef Deutschland, Elke Büdenbender, bei der Preisverleihung am Donnerstag in Berlin. In Zahras Gesicht begegne dem Betrachter stellvertretend das stille Leid von Millionen Kindern in den Krisenländern der Erde. Und es spiegle die geschundene Kindheit einer ganzen Generation syrischer Kinder wider.

Das Foto stammt von dem zweifachen Pulitzer-Preisträger Muhammed Muheisen. Der in Jerusalem geborene Fotojournalist fotografierte die fünfjährige Zahra in einem improvisierten Flüchtlingslager in einem Vorort von Mafrak in Jordanien. Zahras Eltern waren mit ihr und sieben weiteren Kindern 2015 vor dem Krieg dorthin geflohen.