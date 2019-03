Berlin Aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform ist die deutschsprachige Version von Wikipedia am Donnerstag für einen kompletten Tag abgeschaltet worden. Statt des Online-Lexikons erschien ein Appell an die Nutzer, die Europa-Abgeordneten zu kontaktieren. Wikipedia ist zwar ausdrücklich vom Artikel 13 der neuen Urheberrechtsrichtlinie zu den Upload-Filtern ausgenommen. „Unser Ziel ist es aber nicht, eine Oase freien Wissens in einer unfreien Wüste des Internets zu sein“, schreibt John Weitzmann von Wikimedia Deutschland. Das EU-Parlament will am Dienstag über die Urheberrechtsrichtlinie abstimmen.