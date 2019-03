Berlin /Varel Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will an der Grundrente festhalten und lehnt auch eine von der CDU geforderte Bedürftigkeitsprüfung ab. Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen, die immer in die Rentenversicherung eingezahlt hätten, müssten mehr als nur die gesetzliche Grundsicherung erhalten. Das erfordere der Respekt vor ihrer Lebensleistung, sagte Heil am Montag bei einer SPD-Veranstaltung in Varel. Nach so vielen Jahren erworbener Leistung hätten diese Rentner „mehr verdient als Almosen“, sagte Heil. „Das ist der Grund dafür, dass wir die Grundrente einführen.“ Im Mai wolle er einen Gesetzentwurf einführen, der für drei bis vier Millionen Menschen mehr Rente bedeute.



Heil erwartet einen Wandel der Arbeit. „Die Arbeit wird uns nicht ausgehen, es wird nur andere Arbeit sein.“ Während ein Teil der heute bekannten Tätigkeiten verschwinde, werde menschliche Arbeit in der Pflege zunehmend gefordert. Mit einer konzertierten Aktion wolle die SPD Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Nur 20 Prozent der in der Pflege Beschäftigten arbeiteten in Betrieben mit Tarifvertrag, es gebe keinen Arbeitgeberverband der Betriebe in der Pflege. „Wir müssen zu auskömmlichen Löhnen mit Tarifbindung kommen, schon wegen der auskömmlichen Renten“, sagte Heil.

Der Minister bekräftigte seine Forderung nach einer Besserstellung von ausländischen Mitarbeitern der Paketdienste. Die Ausbeutung von Menschen aus Osteuropa betreffe nicht nur die Fleischindustrie, sondern auch die Logistik. Die Subunternehmer müssten für die Einhaltung der sozialen Standards haften, forderte Heil. „Das kann nicht sein, dass die in ihren Autos übernachten“, kritisierte er die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kurierdienstmitarbeitern aus Osteuropa, die wegen des Entsendegesetzes in Deutschland arbeiten dürfen, aber nach den sozialen Standards ihrer Herkunftsländer entlohnt werden. „Mir geht es nicht um die Knebelung von Wirtschaftsunternehmen, wir müssen aber schon für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen.“ Kein Land in Europa habe so von der Arbeitnehmer-Freizügigkeit profitiert wie Deutschland.