Verbot von Messern an sensiblen Orten?

Berlin Ein vollständiges Verbot von Messern soll laut eines Gesetzentwurfs künftig an sehr vielen öffentlichen Orten Deutschlands möglich sein. Der Bundesrat befasst sich am kommenden Freitag mit einem entsprechenden Änderungsvorschlag für das Waffengesetz. Der Antrag stammt von den Ländern Niedersachsen und Bremen. Er sieht die Möglichkeit von Verbotszonen vor, wo sich viele Menschen aufhalten, etwa in Fußgängerzonen, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln oder rund um Kindergärten und Schulen. Behörden könnten dann künftig ermächtigt werden, lokale Waffenverbotszonen zu bestimmen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert bereits seit Längerem eine gesellschaftliche Debatte über die wachsende Zahl der Angriffe. „Wenn der Gesetzgeber nun auf die veränderte Situation reagiert, ist das nur richtig“, sagte der Vize-Bundesvorsitzende Jörg Radek.