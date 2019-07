Berlin Klimaschutz ins Grundgesetz – Markus Söder will die Aufgabe als Staatsziel in der Verfassung verankern. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass der CSU-Chef mit neuen Vorschlägen vorprescht. Die Klima-Wende des konservativen Ministerpräsidenten geht weiter. Söder will das Feld nicht den Grünen überlassen und macht Tempo beim Klimaschutz – Bayerns Regierungschef präsentiert eine ökologische Agenda mit einem Bündel an Maßnahmen, von denen er und die CSU zuletzt noch vieles abgelehnt hatten. So auch den Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen. Als die Grünen im Herbst 2018 darauf drängten, Artikel 20 des Grundgesetzes entsprechend zu erweitern, fand dies im Bundestag keine Mehrheit, stimmte auch die Union dagegen.

„Markus Söder ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen“, stichelt nun Grünen-Chef Robert Habeck. Das bedeute dann aber auch „Butter bei die Fische, auf allen Ebenen“, forderte er, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Grundsätzliche Unterstützung für den CSU-Chef von ungewohnter Seite. Nicht nur die Grünen, auch SPD und Linke loben und zeigen sich positiv überrascht. „Nichts hindert uns daran, jetzt die nötigen Gesetze und Maßnahmen zu beschließen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, schon gar nicht unser Grundgesetz“, erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und verwies auf ihr geplantes Klimaschutzgesetz, das von der CSU bisher abgelehnt wird. Am 20. September will die Bundesregierung ein Gesamtpaket zum Klimaschutz verabschieden.

„Die Richtung stimmt!“, lobte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Söder-Vorstoß. Thüringen hatte im Bundesrat bereits eine Initiative eingebracht, um den Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen.