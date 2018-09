Berlin Nach der AfD-Beteiligung an fremdenfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz werden die Rufe nach einer stärkeren Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz immer lauter. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ ist eine Mehrheit (57 Prozent) der Deutschen dafür, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die Quote der Ostdeutschen, die für eine Überwachung sind, ist mit rund 48 Prozent deutlich niedriger als die der Westdeutschen (66 Prozent).

Auch aus den Reihen von CDU, SPD und Grünen kamen entsprechende Forderungen. Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) verlangte eine schärfere politische Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten. „Rechtsradikalismus wird aus einer Bundestagspartei heraus mehr oder weniger offen unterstützt. Das ist schon eine neue besorgniserregende Qualität.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht aber keine Grundlage für eine flächendeckende Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. „Derzeit liegen die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Partei als Ganzes für mich nicht vor“, sagte er.