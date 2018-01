Berlin Jetzt soll es ganz schnell gehen: Koalitionsverhandlungen in nur einer Woche – schon am 4. Februar soll der schwarz-rote Vertrag unterschriftsreif sein, bis spätestens Ostern eine neue Regierung stehen – wenn die SPD-Basis zustimmt. Endlich steht der Fahrplan. Freitagmorgen Startschuss im Konrad-Adenauer-Haus: „Tempomachen ist gefragt“, drängt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „Die Menschen erwarten, dass wir in die Richtung einer Regierungsbildung kommen“, erklärte Kanzlerin Angela Merkel.

Den Anfang machen die Parteichefs. Auch die ersten Arbeitsgruppen beugen sich am Freitag über die Sachfragen. Flüchtlinge, Arbeitsmarkt, Gesundheitspolitik? Alle Themen seien „rauf und runter kommuniziert“, will sich Dobrindt vor der Kamera nicht zu einzelnen Punkten äußern, keine Kompromisssignale senden. Prompt warnen SPD-Unterhändler vor dem Scheitern. „Wenn wir beim Abbau der Zweiklassenmedizin nichts erreichen, haben wir beim Mitgliederentscheid nicht den Hauch einer Chance“, spricht SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die ultimative Drohung aus.

Bis zum kommenden Freitag sollen 18 Arbeitsgruppen Ergebnisse liefern, die dann in einer Abschlussklausur am folgenden Wochenende noch einmal beraten werden, wie Unionsfraktions-Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) berichtet. Für den Fall, dass der enge Zeitplan nicht eingehalten werden kann, haben die Unterhändler einen Puffer „von zwei bis drei Tagen“ eingeplant. Bis Altweiberfastnacht, dem Beginn des Faschings, wolle man durch sein.

Schicksalswoche für Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer. Scheitern die Verhandlungen, gelingt es auch im zweiten Anlauf nicht, eine Regierung zu bilden, dürfte es Neuwahlen geben. Schulz, der mächtig unter Druck in der eigenen Partei steht, würde wohl nicht erneut als Kanzlerkandidat antreten.

Von seiner Absage an einen Ministerposten will er plötzlich nichts mehr wissen. „Ja, ganz klar: In eine Regierung Angela Merkel werde ich nicht eintreten“, hatte er sich am Tag nach der Bundestagswahl festgelegt, versprochen, sich ganz auf die Erneuerung der Partei zu konzentrieren. Doch „Zickzack-Schulz“ fällt um, beansprucht nun einen Ministerposten für sich. „Er ist da entschieden“, zitiert der „Spiegel“ am Freitag einen Schulz-Stellvertreter.