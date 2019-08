Berlin Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund haben sich in einer gemeinsamen Vereinbarung mit den vier großen Verleihunternehmen von E-Scootern auf einen Katalog von Maßnahmen verständigt, die für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen sollen. In der Absichtserklärung unter dem Titel „Nahmobilität stärken – E-Tretroller in den Straßenverkehr integrieren“, die unserer Berliner Redaktion vorliegt und am Montag präsentiert werden soll, verpflichten sich die Spitzenverbände der Kommunen und die Unternehmen zu „einer partnerschaftlichen Kooperation“.

• Plätze frei halten: Die Verleihunternehmen müssten sicherstellen, dass öffentliche Flächen wie denkmalgeschützte Plätze nicht durch E-Roller blockiert werden und nicht das Stadtbild beeinträchtigt wird.

• Geordnetes Parken: Die Verleihunternehmen sollen sicherstellen, dass E-Roller nicht ungeordnet auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen abgestellt werden. Dazu müssten die Mieter per App aufgefordert werden und dies per Foto-Übersendung nachweisen. Feste Verleihstationen und gekennzeichnete Bereiche sollten zudem für eine bessere Ordnung sorgen. Mit Bonussystemen könnten die Nutzer dafür belohnt werden, die Roller an dafür vorgesehenen Stationen abzustellen. Außerdem sollten Verstöße gegen die Regeln durch Sperren der Nutzungsberechtigung sanktioniert werden. Durch den Einsatz von technischen Möglichkeiten könnten die E-Roller für den Betrieb in bestimmen Gebieten gesperrt werden.

• E-Scooter einsammeln: Die Verleihunternehmer sollen sich verpflichten, falsch abgestellte und defekte Roller schnell innerhalb einer mit der Kommune vereinbarten Frist zu beseitigen. Kosten, die den Kommunen für die Entsorgung von E-Scootern entstehen, seien von den Anbietern zu übernehmen.

• Hotline einrichten: Auch gelte es, ein Beschwerdemanagement einzurichten, über die falsch abgestellte Roller gemeldet werden könnten. Die Kommunen fordern zudem, dass sie regelmäßig nicht-personengebundene Daten, wie die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge, die Ausleihquote und die zurückgelegten Strecken, von den Verleih-Firmen erhalten.