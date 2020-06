Verlängerung für über 160 Staaten

Berlin Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das Bundeskabinett will dazu an diesem Mittwoch einen Beschluss fassen. In der vergangenen Woche beschloss man, die Reisewarnung am 15. Juni für 31 Länder Europas aufzuheben.

Am 17. März, nach Ausbruch der Pandemie, war eine Reisewarnung für Touristen für alle ca. 200 Länder der Welt ausgesprochen worden. Bis dahin wurde nur bei einer Gefahr für Leib und Leben etwa in Kriegsgebieten vor Reisen gewarnt – und so eine kostenlose Stornierung ermöglicht.

