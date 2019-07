Berlin Knapp vier Minuten nach Beginn der Sitzung ist auch der letzte formale Akt geschafft. „So wahr mir Gott helfe!“, spricht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende mit gehobener Hand ins Mikrofon. 44 Wörter in 21 Sekunden, dann ist der Eid geleistet und das von der Verfassung vorgeschriebene Zeremoniell auch schon wieder vorbei.

Eigens für den Schwur war am Mittwoch der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, hatten die Abgeordneten ihren Urlaub unterbrochen und waren nach Berlin gereist, um daran teilzunehmen. Es ist eine Sitzung an ungewöhnlichem Ort: Weil der Plenarsaal im Reichstag eine Baustelle ist und renoviert wird, müssen die Parlamentarier 200 Meter weiter nach nebenan ins Paul-Löbe-Haus umziehen. Das Atrium des Bürogebäudes wird für knapp 100 Minuten zum provisorischen Plenum. Wer am Rand sitzt, muss auf die Bildschirme schauen, um etwas zu erkennen. „Die Raumsituation ist nicht optimal“, sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit einem Augenzwinkern.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die Neue auf der Kabinettsbank, stellt sofort in ihrer ersten Regierungserklärung erste Grundzüge ihrer Agenda vor. Ganz oben auf ihrer Liste: mehr Geld für die Bundeswehr, zusätzliche Milliarden für die Truppe, weil die bisherige Finanzausstattung nicht ausreiche.

Beifall von den Unionsabgeordneten, aber heftiger Widerspruch aus den Reihen der Opposition. Und auch der Koalitionspartner SPD stellt sich quer: Kramp-Karrenbauer möge sich erst einmal mit den Schwachstellen der Bundeswehr befassen anstatt mehr Geld zu fordern, empfahl der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Ihn erinnere die Debatte über einen höheren Wehretat „mehr und mehr an den Tanz um das Goldene Kalb“.