Viele sprechen zu wenig Deutsch

Berlin Bei jedem fünften Kita-Kind wird zu Hause vorrangig eine andere Sprache als Deutsch gesprochen. Unter den rund 3,2 Millionen Kindern in Kindertagesstätten waren im März 2019 rund 675 000 Kinder, in deren Familien nur wenig Deutsch gesprochen wurde, heißt es in einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Das ist ein Anteil von rund 21 Prozent. Der Wert sei im Vergleich zu 2017 (18,7 Prozent) und 2018 (19,4 Prozent) gestiegen.

Kitas mit besonderem Förderschwerpunkt können aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ pro Jahr 25 000 Euro bekommen. Im August 2020 gab es dem Ministerium zufolge 6256 solcher Kitas in Deutschland. Etwa jede zehnte Kita ist eine Sprach-Kita.