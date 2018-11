Berlin Es ist eine bewegende Geste. Junge Fußballspieler – 14, 15, 16 Jahre – berichten am Volkstrauertag im Bundestag, wie sie die Gräber von ehemaligen Vereinskameraden besucht haben, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Es ist ein Weg für diese jungen Menschen, Schicksale von jungen Menschen vor 100 Jahren hinter nüchternen geschichtlichen Daten, hinter Kriegen zu begreifen.

Sie schrieben Briefe an die gefallenen Vereinskameraden, von Schalke, Hertha, Liverpool oder Brügge, die sie nun in ihren Vereinsfarben vortragen: „You will never walk alone“, sagt ein Fußballer. Ein Spieler des FC Brügge betont: „Tränen haben keine Farbe.“ Ein Kicker von Hertha BSC sagt: „Wir haben Friedhöfe besucht, auf denen mehr Tote liegen als Gäste in unser Stadion passen, über 100 000 Tote.“

Zu diesem Volkstrauertag 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zu Besuch. „Das Gefühl, das ich heute empfinde, ist Dankbarkeit.“ Seine Ruckrede im Bundestag ist bewegend. Die Zuhörer stehen auf und spenden lange Beifall. Das gibt es so nicht oft.

Viele seiner Worte sind ein neuerliches Werben um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), endlich die Reformen in Europa mit voranzutreiben. Deutschland und Frankreich hätten ihre Differenzen in der EU nie verleugnet, sondern auf den Tisch gelegt. Heute „müssen wir den Mut finden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das schulden wir Europa“ und denjenigen, die in den letzten 70 Jahren daran gearbeitet hätten. Diese Welt stehe am Scheideweg, welche Rolle könne Europa dabei spielen?

Es ist quasi ein Gegenbesuch, nachdem vergangene Woche in Compiègne und Paris der Millionen Toten des Ersten Weltkriegs gedacht wurde. Berlin und Paris proben in schwierigen Zeiten den Schulterschluss, auch wenn es zuletzt kräftig hakte – Macrons Vorschläge für eine Neugründung Europas wurden klein gehäckselt.

Macron lässt nicht locker – auch wenn zu Hause die Menschen auf die Barrikaden gehen, aktuell wegen einer Spritpreiserhöhung, begeistern kann er immer noch, gerade die Jugend. Macron setzt darauf, dass sie mutig für frische Ideen und Offenheit in Europa kämpft – und man nicht in Zeiten zurückfällt von Nationalismus, Schlagbäumen und Abschottung. „Eine Jugend kann nur die Zukunft aufbauen, wenn sie die Vergangenheit kennt“, mahnt Macron, die Geschichte, die Kriege nicht zu vergessen.