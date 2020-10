Vorschlag: Grüne sagen Autobahnen den Kampf an

Berlin „Ein unverantwortlicher Vorschlag“, „Verkehrspolitik der Verhinderung“, „ideologisch motiviert und weltfremd“ – das Urteil über den Grünen-Vorstoß fällt harsch aus. Union, SPD und FDP lassen kein gutes Haar an der Forderung der Grünen nach einem generellen Baustopp für Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland. Die Ökopartei will dies offenbar auch zum Wahlkampfthema machen. Mit einem entsprechenden Antrag im Bundestag konnte sich die Grünen-Fraktion zuletzt nicht durchsetzen. Keine neuen Autobahnen mehr und auch keine weiteren Bundesstraßen – geht es nach den Grünen, soll es in Zukunft solche Verkehrsprojekte nicht mehr geben. Die Ökopartei spricht sich für einen Baustopp für diese Fernstraßen aus. Statt Autobahnen und Umgehungsstraßen soll der Bund die Bahn und den Öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen und den Radverkehr stärken, fordern sowohl die Bundespartei als auch die Bundestagsfraktion in einer gemeinsamen Initiative.

• Die Grünen-Spitze

„Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik“, erklärte Parteichefin Annalena Baerbock in einem Interview. Der Bundesverkehrswegeplan der Großen Koalition weise mit einem hohen Anteil an Straßenbauprojekten in die entgegengesetzte Richtung und sei völlig ungeeignet, um einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten. Die Verkehrsplanung der Bundesregierung zementiere für die nächsten zehn Jahre zahllose Straßenprojekte und konterkariere die deutschen Klimaziele, erklärte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Bei den Planungen und beim Bau von Autobahnen und Bundesstraßen müsse grundsätzlich auf die Einhaltung der Klimaziele und die Wirtschaftlichkeit geachtet werden, sagte er. „Wollen wir Klimaschutzziele erreichen, muss mit dem Bundesstraßen- und Autobahnbauwahn Schluss gemacht werden“, erklärte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer.

• KOnkrete Forderung

Aktuell fordert die Grünen-Führung ein Moratorium des umstrittenen Ausbaus der Autobahn 49 in Hessen zwischen Kassel und Gießen. Dieser sei „verkehrspolitisch, umweltpolitisch und klimapolitisch falsch“, kritisierte Parteichefin Baerbock. Der Bund müsse den Ausbau jetzt stoppen, um wertvolle Wälder zu bewahren. Ein entsprechender Antrag, den die Bundestagsfraktion Mitte September in den Bundestag eingebracht hatte, wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sei der Auftraggeber und habe die Fäden in der Hand, so Baerbock.

• Problem in Hessen

Die hessische Landesregierung müsse den Bau ausführen. Ausgerechnet der grüne hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ist für die Realisierung des Projektes zuständig. Während die Bundes-Grünen den sofortigen Baustopp der A 49 fordern, hatten die Grünen in Hessen allerdings als Juniorpartner der Landesregierung dem Autobahnprojekt zugestimmt.

• Das sagt die FDP

„Das ist unglaubwürdig. In Regierungsverantwortung fällt bei den Grünen offenbar Reden und Handeln auseinander“, erklärte FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Während die Bundesgrünen den Stopp das Weiterbaus forderten, hätten die hessischen Parteifreunde im schwarz-grünen Koalitionsvertrag einst dem Ausbau zugestimmt und 2014 sogar mit der CDU einen Eilantrag zur Fertigstellung gestellt, heißt es aus der SPD-Bundestagsfraktion. Es sei „peinlich“, dass dazu jetzt geschwiegen werde. Der Vorstoß der Grünen sei „ein unverantwortlicher Vorschlag“, so FDP-Generalsekretär Wissing. Deutschland müsse in der Lage sein, neue Infrastrukturen zu schaffen. „Wer den Wandel verhindert und blockiert, nimmt einer Gesellschaft die Freiheit, sich zu entwickeln“, erklärte Wissing gegenüber unserer Zeitung.