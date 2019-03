Berlin Erleichterung bei der SPD, die sich zufrieden mit dem Kompromiss zeigt. Unmut und Unruhe in den Reihen der Union. Kritik kommt dagegen aus den Reihen der Opposition. „Das ist ein fauler Kompromiss“, erklärte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour. Der Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien bleibt, wird um sechs Monate verlängert. Rein deutsche Waffenlieferungen an das Regime in Riad soll es bis Ende September weiterhin nicht geben und keine neuen Aufträge genehmigt werden. Dagegen können europäische Gemeinschaftsprojekte fortgesetzt werden und deutsche Firmen Bauteile dafür an Unternehmen im Ausland liefern, um die Produktion von Rüstungsgerät für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nicht zu gefährden und vertragstreu zu bleiben. Die Bundesregierung will jedoch darauf drängen, dass diese Waffen nicht von der Allianz unter saudischer Führung im Jemen-Krieg eingesetzt werden.

SPD-Chefin Andrea Nahles feiert die Einigung vor allem als Erfolg ihrer Partei. „Wir wollen nicht, dass deutsche Rüstungsgüter im Jemen zum Einsatz kommen. Das wird jetzt auch dadurch verhindert“, erklärte sie. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht es pragmatisch: Es sei „ein klassischer Kompromiss“. Auf der einen Seite werde das Moratorium verlängert, auf der anderen Seite aber die Fortsetzung europäischer Rüstungsprojekte sichergestellt.

Nach der Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi im November vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung alle Rüstungsexporte an Saudi-Arabien ausgesetzt. Der Stopp war verlängert worden, wäre aber am kommenden Sonntag ausgelaufen. Jetzt die Koalitionsentscheidung für eine erneute Verlängerung.

Die überraschende Einigung kam zu später Stunde am Donnerstagabend im Kanzleramt zustande. Eilig waren die Mitglieder des Bundessicherheitsrates zusammengekommen, um doch noch eine Lösung im wochenlangen erbitterten Streit über die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu finden. Kurz vor Mitternacht dann der Durchbruch: Das Embargo für Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien wird noch einmal um sechs Monate verlängert, aber es gibt Ausnahmen und Lockerungen. Vor allem die Gemeinschaftsprojekte mit Frankreich und Großbritannien sollen nicht gefährdet werden. Die Regierungen in Paris und London hatten heftige Kritik an der deutschen Blockade geübt und Druck ausgeübt, der gewirkt zu haben scheint. In den Reihen von CDU und CSU befürchtet man negative Folgen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik.