Wagenknecht gibt Fraktionsvorsitz ab

Berlin Nach vier Jahren als Chefin der Linksfraktion tritt Sahra Wagenknecht im Herbst nicht mehr für das Amt an. Die 49-Jährige gab gesundheitliche Gründe für ihren Schritt an. Inzwischen gehe es ihr wieder gut, teilte sie am Montag der Fraktion mit. Auslöser für die Probleme seien Stress und Überlastung gewesen. Wagenknecht stand Ende vergangenen Jahres wegen ihres Engagements für die von ihr mitgegründete linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ auch in der eigenen Fraktion heftig in der Kritik.