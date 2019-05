Netzausbau: Huawei soll teilnehmen

Berlin /Washington Der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, ist dagegen, den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland auszuschließen. Für alle Unternehmen müssten die gleichen strengen Regeln gelten, sagte er in Bonn. „Wer sie erfüllt, ist dabei – egal wie das Unternehmen heißt.“ Die Netzagentur werde im Sommer ihren Entwurf für die neuen Sicherheitsanforderungen veröffentlichen, kündigte Homann an.

Huawei wird von den US-Behörden verdächtigt, seine unternehmerischen Aktivitäten zur Spionage für China zu nutzen. US-Präsident Donald Trump hat seiner Regierung per Dekret umfassende Möglichkeiten eingeräumt, gegen ausländische Telekommunikationsunternehmen vorzugehen. Homann sieht keinen Anlass für einen entsprechenden Schritt in Deutschland.