Offiziell kein Plan zum Abzug

Varel

Vareler Kneipen öffnen Endlich wieder frisch gezapftes Bier in der Corona-Krise

Die lange Durststrecke ist vorbei: In der Kneipe kann man sich jetzt wieder ein kühles Bier genehmigen. So auch im „JP49“ in Varel. Die Wirte sind auf die Einnahmen angewiesen, die Schließungen in der Corona-Krise haben die Rücklagen aufgebraucht.