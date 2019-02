Berlin /Washington Mit zwei Tweets hat US-Präsident Donald Trump den Europäern ein ungelöstes Problem aus dem Syrien-Krieg auf den Tisch geknallt. Wenn die US-Truppen sich wie geplant aus dem Land zurückziehen, könnten Hunderte gefangener Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat mit europäischem Pass freikommen, die sich in den Händen kurdischer Milizen befinden.

Die Bundesregierung steht vor einem Dilemma. Man will die deutschen IS-Kämpfer vor Gericht oder im Gefängnis sehen, doch die Gräueltaten der islamistischen Terroristen sind bisher nur in wenigen Fällen gerichtsfest dokumentiert. Etwa 1050 Frauen und Männer sind laut Bundesinnenministerium seit 2013 aus Deutschland in das Kampfgebiet Syrien/Irak ausgereist.

Anspruch auf Rückkehr

Ein Drittel sei nach Deutschland zurückgekehrt, die Zahl der Getöteten werde auf 200 geschätzt, heißt es. In kurdischem Gewahrsam befindet sich nach diesen Angaben eine „größere zweistellige Zahl“. „Nur gegen sehr wenige dieser Personen liegen Haftbefehle vor. Gegen eine weitere, ähnlich kleine Gruppe, bestehen derzeit Ermittlungsverfahren“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums.

Zugleich haben deutsche Staatsbürger einen Anspruch auf Rückkehr in ihr Land. „Für die Gruppen der Dschihad-Rückkehrer werden daher im Falle einer bevorstehenden Wiedereinreise umfangreiche Maßnahmen des Polizei- und Strafrechts geprüft“, sagt der Sprecher weiter. „Und für jede Person wird eine individuelle Gefährdungseinschätzung vorgenommen und wo immer möglich versuchen die deutschen Behörden, Rückkehrer zu deradikalisieren.“

Wahrscheinlich handelt es sich nur noch um Tage, bis der IS auch in Syrien seine letzte Bastion verloren hat und das selbst ernannte Kalifat endgültig zerstört ist. In dem kleinen Ort Baghus weit im Osten des Bürgerkriegslandes sollen sich noch auf wenigen Quadratmetern einige Hundert Dschihadisten verschanzen, darunter womöglich auch Deutsche.

Allein in den vergangenen Monaten sind Hunderte IS-Anhänger ihren Gegnern in die Hände gefallen. Hinzu kommt eine noch größere Zahl an Frauen und Kindern. Während diese in Flüchtlingslagern gestrandet sind, sitzen die Männer in Internierungslagern, wo sie verhört werden.

Keine Ansprechpartner

Die Kurden fordern schon seit Langem, dass die Herkunftsländer die Dschihadisten wieder aufnehmen. Die Kurden haben im Norden Syriens zwar eine Selbstverwaltung errichtet, doch die staatlichen Strukturen sind nur schwach ausgebaut. Sie selbst wollten den IS-Anhängern keinen Prozess machen, erklärte Kurden-Vertreter Abdulkarim Omar über Twitter.

Doch auch eine Rückkehr nach Deutschland stellt sich als schwierig dar. Offizieller Ansprechpartner müsste eigentlich die Regierung von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sein. Weil die Bundesregierung aber ihre Beziehungen zu Damaskus abgebrochen hat, verfügt sie über keine diplomatischen Beziehungen zu dem Bürgerkriegsland mehr.

Schon allein praktisch wäre eine Rückkehr kompliziert: Die IS-Angehörigen müssten wohl auf dem Landweg über die Türkei oder den Irak zurückgebracht werden. Oder sie müssten über eine Luftbrücke aus Syrien direkt zurück in die Heimat reisen.

Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King’s College empfiehlt generell, die IS-Anhänger nach und nach zurückzuholen und mit den einfachsten Fällen anzufangen. „Dann kann man die als Kronzeugen nutzen und deren Aussagen in Prozessen gegen die schweren Fälle verwenden“, sagt er.