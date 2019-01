Berlin „Lückenbüßertum“, die Anwerbung neuer Soldaten niedrig wie nie, ein Ruf nach dem „Befreiungsschlag“: Der neue Jahresbericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels kommt dem Rumms einer Panzerhaubitze gleich. Vor allem dem Verwaltungsapparat der deutschen Streitkräfte müssen die Ohren klingeln. Bartels, der „Anwalt der Soldatinnen und Soldaten“, spricht am Dienstag in Berlin von einem „Bürokratiemonster Bundeswehr“. Dies sei ein Grund dafür, dass die Modernisierung der Streitkräfte zu langsam vorankomme.

Vor Journalisten macht der Wehrbeauftragte eine lange Mängelliste auf, die von fehlendem Gerät, unklar organisierter Verantwortung bis zu einem kritikwürdigen Lufttransport von Soldaten in wenig geschützten, zivilen Hubschraubern in Afghanistan reicht. Die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigten Trendwenden seien noch nicht eingetreten.

Die CDU-Politikerin hielt umgehend dagegen: 25 Jahre des Schrumpfens und Kürzens in der Bundeswehr ließen sich nicht in wenigen Jahren umkehren. „Wir haben im Schnitt jede Woche einen neuen Panzer in der Truppe, im Schnitt jeden Monat ein neues Flugzeug oder einen neuen Hubschrauber und im Schnitt jedes Jahr ein neues Schiff. Das sind gute Nachrichten für die Truppe“, sagte von der Leyen.

Insgesamt bleibe die Einsatzbereitschaft des Großgeräts überwiegend aber unbefriedigend, stellte Bartels fest. „Bei einer Verfügbarkeit von einsatzbereiten Panzern, Schiffen und Flugzeugen von teilweise deutlich unter 50 Prozent des Gesamtbestandes kann man noch nicht von einer spürbaren Trendwende sprechen.“ In einem „Befreiungsschlag“ müsse fehlende Ausrüstung beschafft werden. Bartels nannte Schutzwesten, die schneller, womöglich auch im Ausland beschafft werden könnten. „Man kann sie kaufen“, sagte er. Dass zu wenig vorankomme, sei dem Verwaltungsmanagement geschuldet. Die Bundeswehr leide an Unterbesetzung bei gleichzeitiger Überorganisation.

Die geringer werdende Zahl neu angeworbener Soldaten sieht Bartels mit Sorge, denn es würden vor allem Zeitverträge verlängert. „Obwohl die Bundeswehr im Berichtsjahr ein Plus von 4000 Zeit- und Berufssoldaten meldet, ist im Gegensatz dazu die Zahl der neu in die Bundeswehr eingetretenen Soldatinnen und Soldaten um 3000 auf nur noch 20 000 Neueintritte gesunken, der niedrigste Stand in ihrer Geschichte“, erklärte Bartels.

Eine positive Nachricht hat Bartels auch: Der Verteidigungshaushalt für 2019 sei gut – mit 43,2 Milliarden Euro fast um fünf Milliarden größer als im Vorjahr. An einem Mangel an Geld müsse der angemahnte „Befreiungsschlag“ also nicht scheitern.