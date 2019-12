Berlin Die Kerzen leuchten hell am prächtigen, festlich geschmückten Baum im Schloss Bellevue, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor die Kamera tritt, um den „lieben Landsleuten“ frohe Weihnachten zu wünschen bei der Aufzeichnung der Ansprache. Feierliche Stimmung im historischen Langhans-Saal seines Amtssitzes, die jedoch von Sorge um die Zerrissenheit des Landes und dem Entsetzen über den schrecklichen Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle getrübt wird.

Seine Rede ist ein Appell an den mündigen selbstbewussten Bürger, der mitmachen und die Demokratie nicht ihren Feinden überlassen will. Steinmeier will Mut machen in Zeiten der Verunsicherung. Seit 30 Jahren lebe Deutschland nach dem Fall der Mauer „in Einheit, Freiheit und Demokratie. Nehmen wir das bitte nicht als selbstverständlich!“, mahnt das Staatsoberhaupt. „Wir brauchen die Demokratie – aber ich glaube: derzeit braucht die Demokratie vor allem uns.“

Es ist vor allem ein Bild, das sich Steinmeier tief eingeprägt hat in diesem Jahr. „Es ist das Bild einer Tür. Eine mächtige dicke Tür aus Holz und Eisen“, sagt der Bundespräsident und erinnert an das antisemitische Attentat und den Angriff auf die jüdische Synagoge von Halle am 9. Oktober. Es sei „ein Wunder“, dass sie standgehalten habe, dass nicht noch mehr Menschen diesem Anschlag zum Opfer gefallen seien als die zwei, die ermordet worden seien. Die Tür, die den Angriff des Attentäters von Halle standgehalten, vielen Menschen wohl das Leben gerettet hatte, sie ist für Steinmeier ein Symbol, stehe für eine wehrhafte Gesellschaft.

„Sind wir stark und wehrhaft? Die Antwort müssten die Bürger geben. Wer vom Bundespräsidenten in einer Weihnachtsansprache auf all diese Fragen „eine salbungsvolle Antwort“ erwarte, werde enttäuscht. Er könne das nicht allein, sieht Steinmeier die Bürger gefordert. „Denn die Antwort geben Sie. Sie alle“, lautet sein Appell an die Zuschauer. Er fordert Zivilcourage gegen Hass und Hetze, gegen Angriffe auf Schwächere und Rassismus. Solidarität, Mitmenschlichkeit und gesellschaftliches wie politisches Engagement und Widerspruch im Internet gegen die Verrohung.