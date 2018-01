Weniger Unfälle am Arbeitsplatz

Berlin Trotz insgesamt sinkender Zahl von tödlichen Arbeitsunfällen werden immer mehr ältere Menschen Opfer von Unglücken am Arbeitsplatz mit tödlichem Ausgang. Im Jahr 2016 kamen 557 Menschen bei der Arbeit ums Leben. Das ist ein Rückgang um 31 Prozent gegenüber 2007. In der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 41 Todesopfer an. Das waren fast doppelt so viele (plus 47 Prozent) wie vor zehn Jahren. In der Altersgruppe 65 und älter kam es zu 85 tödlichen Unfällen, 55 Prozent mehr als 2007. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. Die meisten tödlichen Unfälle (133) ereigneten sich in der Landwirtschaft.