Weniger Asylbewerber abgeschoben

Berlin Die Zahl der Abschiebungen ist einem Medienbericht zufolge 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr seien 23 966 abgelehnte Asylbewerber zurück in ihre Heimatländer gebracht worden, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das seien 1409 Personen weniger als 2016. Rund 98 Prozent der Abschiebungen erfolgten per Flugzeug. Dafür seien im vergangenen Jahr elf Millionen Euro gezahlt worden.

In den Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition fordert die CSU, die Abschiebungen nach Afghanistan zu erhöhen. CSU-Innenexperte Stephan Mayer kritisierte das Auswärtige Amt unter der Führung von Minister Sigmar Gabriel (SPD): Es sei „seit einem halben Jahr mit der Neubewertung der Sicherheitslage in Verzug.“