Berlin /Weser-Ems Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) prangert die Deutsche Post an. Es geht um die rund 20 Millionen „Einkauf aktuell“-Ausgaben. Das sind Werbeprospekte verpackt in Plastiktüten, die Woche für Woche von den Briefträgern in den 28 deutschen Ballungsgebieten in die Briefkästen gesteckt werden. „Der Samstag ist für die Post der Plastik-Tag“, heißt es in der Mitteilung. Auch im Weser-Ems-Gebiet werden die Prospekte verteilt – laut Deutscher Post an bis zu 850 000 Haushalte.

Der Verein „Letzte Werbung“ startet nun die Kampagne „Stoppt die Plastikpost“, um gegen die umweltschädliche Briefkastenwerbung vorzugehen: Wer künftig kein „Einkauf aktuell“ mehr beziehen möchte, kann sie demnach unter www.plastikpost.de kündigen.

Seit Einführung dieser Wurfsendung gibt es immer wieder Versuche, die Zustellung juristisch zu unterbinden. Auch der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter und der Bundesverband der Deutschen Tageszeitungsverleger klagten mehrmals wegen Wettbewerbsverzerrung gegen die Deutsche Post – bislang aber erfolglos.