Berlin /Würzburg Bei der Rente stehen die Zeichen trotz exzellenter Finanzlage auf Streit. In die Rentenkasse sprudeln konjunkturbedingt Rekordeinnahmen von gut 306 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die rund 20 Millionen Rentner bekommen mit einer über dreiprozentigen Erhöhung ab nächstem Sommer spürbar mehr überwiesen. Aber längst ist klar: So geht es nicht weiter. Und schon ab 2019 wird die Rentenkasse durch das Rentenpaket der Großen Koalition belastet, wenn es wie erwartet an diesem Donnerstag im Bundestag beschlossen wird.

Vor allem die SPD erhofft sich etwas mehr Zuspruch der Bürger durch das Gesetz von Sozialminister Hubertus Heil. Das Rentenniveau soll bei 48 Prozent gehalten werden, der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen – schon seit Jahren tritt die SPD für solche sogenannte Haltelinien ein. Nun sollen sie zumindest bis 2025 eingezogen werden. Oft von sozialem Abstieg bedrohte Erwerbsminderungsrentner sollen künftig auch besser gestellt und die Mütterrente soll ausgeweitet werden.

Die Deutsche Rentenversicherung hat ausgerechnet, was ohne die Reform möglich wäre: eine Senkung des Beitragssatzes von 18,6 Prozent um 0,4 Punkte – das wäre eine Entlastung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern von 6 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Allein die Mütterrente II aus dem Reformpaket schlägt mit 3,8 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche.

Die Arbeitgeber finden hohe Beiträge gar nicht lustig. Alexander Gunkel, der für sie im Vorstand der Rentenversicherung sitzt, meint: „Wenn der Satz gesenkt werden kann, sollte er gesenkt werden.“ Annelie Buntenbach hingegen, die Gewerkschaftsvertreterin im Rentenvorstand, hält dagegen: „Der Skandal, dass da Geld auf der hohen Kante liegt, hält sich in engen Grenzen.“ Die Gewerkschaften wollen, dass die Rentenkasse für kommende schlechtere Zeiten gut gefüllt bleibt. Private Vorsorge könne die wachsenden Rentenlücken nicht ausgleichen, die gesetzliche Rente müsse noch stärker stabilisiert werden, als nun vorgesehen – so ihr Credo. Dass die Mütterrente nicht aus Beitrags-, sondern aus Steuermitteln bezahlt werden sollte, da sind sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer freilich einig.

Die neuesten Zahlen der Rentenversicherung zeigen: Wird nicht über die geplante Reform hinaus weiter gegengesteuert, sinkt das Rentenniveau, das das Verhältnis der Rente zu den Löhnen ausdrückt, bis 2030 auf 45,8 Prozent. Und das trotz eines auf 22,1 Prozent steigenden Beitragssatzes. Wegen des Eintritts der Babyboomer in die Rente gerät die Rentenkasse unter Druck.

Absehbar ist, dass die Debatte um die Rente wieder lauter werden wird. Denn wenn die gesetzliche Rente längerfristig stärker abgesichert werden soll, ohne dass die Beiträge zu kräftig steigen, geht das eigentlich nur über noch mehr Steuermittel oder eine weitere Anhebung des Rentenalters über 67 hinaus.