Die Vorwürfe, die Nikki Haley, die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, in einem heute in den USA erscheinenden Buch erhebt, sind explosiv: Der frühere Außenminister Rex Tillerson und Donald Trumps Ex-Stabschef John Kelly hätten aktiv daran gearbeitet, den Präsidenten zu unterminieren – und seien Teil einer internen „Widerstandsbewegung“ gewesen. Beide hätten ihr anvertraut, es gehe darum, das Land vor Trump zu retten, schreibt die 47-jährige Republikanerin in ihrem Buch „With All Due Respect“.

In dem Werk beschreibt Haley, deren plötzlicher Rückzug als Botschafterin am Jahresende 2018 für viele eine Überraschung war, mehrere Beispiele für das Misstrauen, dass Trump im eigenen Haus entgegen gebracht wurde. Tillerson und Kelly hätten bei zahlreichen politischen Positionen andere Ansichten als der Präsident gehabt und deshalb versucht, gegen ihn zu arbeiten.

Bei einem Treffen habe der Ex-Außenminister ihr anvertraut: Der Grund, dass er sich Trump widersetze, sei die Furcht, dass sonst „Menschen sterben würden“. Sowohl Tillerson als auch Kelly hätten dann versucht, sie für den Widerstand gegen den Präsidenten zu rekrutieren – ein Ansinnen, dass sie abgelehnt habe. Im Sender CBS begründete Haley am Sonntag dann warum: „Das war ein gefährlicher Pfad, gegen die Verfassung und gegen das, was die Amerikaner wollen.“

Die Ex-Diplomatin lässt in ihrem Buch kein gutes Haar an den früheren Regierungs-Kollegen und kritisiert, diese hätten ihre Bedenken Trump direkt sagen oder sofort ihren Rücktritt einreichen sollen. Das Verhältnis zwischen Trump und Tillerson, den der Präsident im März 2018 entlassen hatte, galt gerade in den Monaten vor dem Ausscheiden des Außenministers als sehr gespannt. Tillerson soll nach US-Medienberichten von seiner Entlassung durch eine Twitter-Nachricht Trumps und nicht im persönlichen Gespräch erfahren haben. Tillerson revanchierte sich später mit kritischen Aussagen zum Präsidenten. Dieser habe ihn oft gebeten, Dinge zu tun, die er als ungesetzlich angesehen habe.

Auch das Verhältnis zwischen Trump und seinem ehemaligen Stabschef Kelly – einem hochdekorierten General – war offenbar von Problemen begleitet. Kelly hatte im Dezember letzten Jahres den Hut nehmen müssen. Seine Aufgabe war es Berichten zufolge gewesen, Ruhe in ein als dysfunktional beschriebenes Weißes Haus zu bringen, in dem unzufriedene Mitarbeiter ständig Interna an die Medien lancierten. Doch am Ende gab es offenbar zu viele Reibungen im täglichen Umgang mit dem Präsidenten.

Kelly verteidigte sich gegen die Vorwürfe Haleys jetzt in der „Washington Post“: Wenn gegen Trump arbeiten bedeute, ihm den „besten und offensten, rechtmäßigen und ethischen“ Rat für eine Entscheidung zu erteilen, bekenne er sich schuldig, sagte Kelly. Nikki Haley galt seit der Übernahme ihres Botschafterpostens als Trump-Loyalistin. Sie hatte als Grund für ihr Ausscheiden „private Gründe“ angegeben und war danach längere Zeit von US-Medien als mögliche Vizepräsidentschafts-Kandidatin bei der Trump-Bewerbung für 2020 anstelle von Mike Pence ins Spiel gebracht worden.