Betonstück bricht aus Plattform

Gefahr am ehemaligen Fernmeldeturm in Hannover: Ein herabfallendes Betonstück hat in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen nur knapp verfehlt. Polizei und Feuerwehr sperrten daraufhin die Gefahrenstelle weiträumig ab. Ein Höhenkletterer und zertifizierter Gutachter wurde am Dienstagmittag hinzugezogen. Er stellte fest, dass das Betonstück in etwa 70 Metern Höhe aus einer der Plattformen herausgebrochen war. Der Turm, auch Telemoritz oder VW-Turm genannt, ist 141 Meter hoch und wurde im Jahr 1959 fertiggestellt. dpa-BILD: