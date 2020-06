Plakataktion gegen Polizisten

Bielefeld Nach Tumulten bei einer Polizeikontrolle an einem Treffpunkt der Drogenszene in Bielefeld haben Unbekannte dort großformatige Fotos von Polizisten aufgehängt und Rassismus angeprangert. Die Behörde verurteilte am Freitag die Aktion. Auf den etwa 30 Plakaten mit Porträts von Beamten, die an dem Einsatz beteiligt waren, steht demnach: „Rassistische Polizeigewalt hat Gesichter!“ Damit sei „deutlich eine Linie überschritten worden“, sagte die Bielefelder Polizeipräsidentin Katharina Giere.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen