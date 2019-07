Bienenbüttel /Uelzen Viele stellen sich die Frage seit Wochen: Hat Stephan Weil das richtige Rezept, um die Bundes-SPD zu lenken und aus ihrer schweren Krise zu führen? Niedersachsens Ministerpräsident weicht einer klaren Antwort aus, wiederholt gebetsmühlenartig, wie wohl er sich als Landesfürst in Hannover fühle, und dass er keine Ambitionen auf den SPD-Spitzenposten habe.

Dass er seinen Job tatsächlich gern macht, beweist Weil bei seiner Sommerreise durch Niedersachsen, während der er auch die Kochschürze umlegt und Kräuterquark anrührt. Die rund 700 Kilometer lange Route führt vom Wendland bis in den Harz und zeigt, wie in ländlichen Regionen Niedersachsens erfolgreich Herausforderungen bewältigt werden. Weil schaut denjenigen über die Schulter, die nicht zögern, sondern handeln. So wie Loni Franke, Initiatorin der Markthalle Bienenbüttel, einer kleinen Einheitsgemeinde inmitten der Lüneburger Heide im Norden des Landkreises Uelzen. Rund 3000 der insgesamt knapp 7000 Einwohner leben in dem gemütlichen Ortskern. Mitten in der Fußgängerzone gab es auch mal einen Supermarkt. Bis dieser eines Tages an den Ortsrand zog und einen 1000 Quadratmeter großen Leerstand in Top-Lage hinterließ.

Diesen Zustand wollte Loni Franke nicht hinnehmen und machte aus dem hässlichen Leerstand eine hübsche Perle: Die Markthalle Bienenbüttel. Das Restaurant heißt Dorfgespräch und hier ist der Name Programm. In der Markthalle treffen sich die Menschen, plaudern miteinander, lassen sich mit Gerichten aus der Showküche verwöhnen und können nebenbei noch Kleidung oder Dekoartikel kaufen und/oder sich einen guten Wein mit nach Hause nehmen. Der Ministerpräsident kostet nicht nur einen Wein, sondern stößt am Stand vom Bleckeder Brauhaus auch mit den lokalen Bierbrauern an. „Lecker“, findet der Ministerpräsident den kühlen Schluck und nennt das Markthallen-Konzept „erste Sahne“. „So etwas habe ich in Niedersachsen noch nicht gesehen und ich komme wirklich viel rum“, lobt der Regierungschef das Engagement der Bienenbütteler.

Nicht weniger engagiert sind die Menschen einige Kilometer weiter in Haarstorf, einem kleinen Dorf mit 28 Einwohnern, „wenn alle da sind“, wie Landwirtin Juliane von der Ohe hinzufügt. Seit mehr als 400 Jahren ist ihre Familie hier ansässig. Zum Besuch des Ministerpräsidenten ist auch Heiko Blume, Landrat des Landkreises Uelzen, nach Haarstorf gekommen.

Der Landkreis Uelzen steckt mitten im Ausbau des neuen Glasfasernetzes. 60 Prozent der Haushalte in den Ausbaugebieten mussten einen Vorvertrag für schnelles Internet abschließen, um ein Glasfasernetz auch in Minidörfer wie Haarstorf verlegt zu bekommen. „Wenn die Älteren skeptisch waren, haben wir die Kinder gefragt, ob sie gern schnelles Internet hätten“, verrät Juliane von der Ohe mit einem Augenzwinkern. Im März soll das Turbo-Internet angeschlossen sein.

Zwei Erfolgsrezepte, die der Ministerpräsident sich zum Auftakt seiner Sommertour angeschaut hat. Die Frage aber, ob Weil das richtige Rezept für die Sozialdemokraten hat, bleibt weiter offen. Fest steht indes: In der Küche ist der 60-Jährige nicht unbegabt, sein Kräuterquark ist bestens geglückt.