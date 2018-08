Bilder zeigen getötete ukrainische Soldaten

Kreuze mit Fotos und Namen von den seit 2014 getöteten ukrainischen Soldaten stehen vor der russischen Botschaft in ­Kiew. Seit Februar 2014 dauert der bewaffnete Konflikt in den ostukrainischen Oblasten Donezk und Luhansk an. Unterdessen hat eine neue Waffenruhe vor dem Beginn des Schuljahres kein Ende der Kämpfe gebracht. Die vereinbarte Feuerpause um kurz nach Mitternacht Ortszeit sei sofort gebrochen worden, bestätigten die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Armee am Mittwoch. In den meisten Ländern der ehemaligen Sowjetunion fängt das Schuljahr traditionell am 1. September an. dpa-BILD: